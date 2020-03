Erstmals über 3 Milliarden Euro Umsatz - auch 2019 war ein Erfolgsjahr für Sixt. Dessen Aktien brennen heute ein Kursfeuerwerk ab. Die Stammaktien (WKN: 723132) steigen um +22,69% auf 57,20 Euro, Vorzüge (WKN: 723133) um +20,06% auf 40,10 Euro.

Deutschlands führender Mobilitätsdienstleister wuchs 2019 umsatzseitig erneut zweistellig. Dank "steigender Nachfrage im Inland und Ausland" erzielte Sixt um 12,9 Prozent höhere Erlöse von 3,31 Milliarden Euro. Beim Ergebnis vor Steuern (EBT) meldet der Münchner Konzern mit 337,4 Millionen trotz erheblicher Investitionen in Internationalisierung und Digitalisierung minimal mehr Gewinn als 2018. Getragen wird die Umsatzdynamik von der Auslandsexpansion, besonders in Italien und Frankreich.

Corona markiert Wendepunkt

Der langjährige Vorstandsvorsitzende Erich Sixt vielsagend:

Mit unserem anhaltend starken Wachstum weit über dem Branchendurchschnitt haben wir unsere globale Marktposition weiter ausgebaut ... Nach dieser langen Erfolgsgeschichte markiert das Jahr 2020 eine Zäsur.

Sixt, das in der Corona-Krise Ärzten und Pflegepersonal bis zum 15. April 2020 in Berlin, Hamburg und München kostenlosen Zugang zu seinen Carsharing-Fahrzeugen ermöglicht, verfügt in seiner Flotte über 280.000 Fahrzeuge. In Teilbereichen sei es jüngst zu Corona-bedingten Nachfragesteigerungen gekommen. So stellten Miet- und Carsharing-Fahrzeuge eine sichere Alternative zum Öffentlichen Personennahverkehr dar, wie Sixt mitteilt.

