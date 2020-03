Gemeinsamen Kunden außerhalb des chinesischen Festlandes können Bandbreitengebühren erlassen werden

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das Unternehmen für Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit, das zum Aufbau eines besseren Internets beiträgt, gab heute bekannt, dass es die Bandwidth Alliance durch eine Partnerschaft mit Alibaba Cloud, dem informationstechnischen Rückgrat der Alibaba Group, erweitert hat.

Die Bandwidth Alliance, die im September 2018 ins Leben gerufen wurde, ist eine Gruppe zukunftsorientierter Cloud- und Networking-Unternehmen, die sich verpflichtet haben, Preisnachlässe auf Datenübertragungsgebühren (auch als Bandbreitengebühren bezeichnet) für gemeinsame Kunden zu gewähren oder auf diese zu verzichten. Die Bandwidth Alliance umfasst nun 20 Partner, die sich alle verpflichtet haben, den gemeinsamen Kunden das leistungsfähigste und kosteneffizienteste Erlebnis zu bieten.

"Wir haben die Bandwidth Alliance ins Leben gerufen, um unseren Kunden ein schnelleres, sichereres und zuverlässigeres Internet zu bieten, ohne die fürchterlichen Gebühren, die sie in der Vergangenheit immer wieder eingeschränkt haben", sagte Arjunan Rajeswaran, Leiter der Abteilung für strategische Partnerschaften bei Cloudflare. "Alibaba Cloud hat ein beeindruckendes Geschäft aufgebaut, bei dem die Kunden an erster Stelle stehen, und gemeinsam werden wir unseren gemeinsamen Kunden das bestmögliche Interneterlebnis bieten."

Durch den Beitritt zur Bandwidth Alliance werden den Kunden, die sowohl Alibaba Cloud Object Storage als auch Cloudflare-Produkte verwenden, die Gebühren für den Datenaustritt außerhalb des chinesischen Festlandes erlassen, wenn OSS-Produkte über alibabacloud.com erworben werden.

"Zusätzlich zum Verzicht auf die Austrittsgebühr wird Alibaba Cloud außerdem auf die Gebühren für bis zu 100 Millionen API-Anfragen und 10 TB an Bildverarbeitung für alle Kunden in Regionen außerhalb Chinas verzichten, nachdem sie der Bandwidth Alliance beigetreten sind", sagte Alex Chen, Senior Director für Produktmanagement bei Alibaba Cloud. "Die Initiative von Alibaba Cloud zur Abschaffung der ‚Anfragegebühren' ist für die Branche ein großer Schritt nach vorn. Die vereinte Lösung wird massive Einsparungen an unsere Kunden weiterreichen und gleichzeitig die Komplexität bei der Verwaltung der Speicherkosten eliminieren."

Die Alibaba Cloud setzt sich weiterhin für Millionen von Unternehmen in mehr als 21 Regionen und Ländern ein, und zwar durch eine Infrastruktur auf Weltklasseniveau, fortschrittliche Analysetools und ein dynamisches Ökosystem. Das hybride Cloud-Modell bedient Unternehmen, Entwickler und Regierungsorganisationen auf der ganzen Welt und macht das Unternehmen zu einem wertvollen Partner innerhalb der Bandwidth Alliance.

Cloudflare ist seit langem international präsent, mit Co-Location-Zentren in 200 Städten in mehr als 90 Ländern, darunter auch in China.

Cloudflare ist außerdem vor Kurzem im Rahmen der Bandwidth Alliance eine Partnerschaft mit Cherry Servers eingegangen, einem Anbieter von Bare-Metal-Cloud-Diensten in Europa.

Weitere Informationen über Cloudflare und die Bandwidth Alliance finden Sie in den nachstehenden Ressourcen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com @cloudflare) hat sich die Unterstützung beim Aufbau eines besseren Internets zum Ziel gesetzt. Die Cloudflare-Plattform schützt und beschleunigt alle Internet-Anwendungen online ohne zusätzliche Hardware, Installation von Software und ohne das Ändern von auch nur einer Zeile Code. Der gesamte Web-Datenverkehr der von Cloudflare betriebenen Internet-Objekte wird durch sein intelligentes, globales Netzwerk geleitet, das durch jede neue Anfrage immer intelligenter wird. Folglich sind eine bedeutende Leistungssteigerung und eine Abnahme von Spam und anderen Attacken zu bemerken. Cloudflare wurde vom Entrepreneur Magazine in die Liste der Firmen mit Top-Unternehmenskultur 2018 aufgenommen und von Fast Company unter den innovativsten Unternehmen weltweit 2019 genannt. Cloudflare hat seinen Hauptsitz in San Francisco (Kalifornien) und betreibt Niederlassungen in Austin (Texas), Champaign (Illinois), New York (New York), San Jose (Kalifornien), Seattle (Washington), Washington (D.C.), Lissabon, London, München, Peking, Singapur und Sydney.

