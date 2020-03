Mit dem ?Stadia Makers?-Support-Programm will Google unabhängige Entwickler dazu animieren, Spiele mit und für die Cloud-Gaming-Plattform zu designen. Teil des Programms sind Dev-Kits, Tech-Support und finanzielle Unterstützung. Google macht derzeit fleißig Anstalten, den bisher eher schmalen Spielekatalog seiner Cloud-Gaming-Plattform Stadia zu erweitern. Dafür will der Konzern neben großen Spielestudios vor allem auch kleinere Indie-Entwickler mit ins Boot holen. Erst vor Kurzem hatte Google t3n demonstriert, was in Sachen KI hinter den Stadia-Kulissen so passiert. Beklagten sich erst kürzlich noch einige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...