HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hellofresh von 27 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Corona-Pandemie werde sich klar negativ auf die meisten von ihr beobachteten Unternehmen aus dem breit gefassten europäischen Mediensektor auswirken, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Essenslieferdienste wie Delivery Hero oder der Kochboxenversender Hellofresh gehörten hingegen zu den wenigen Profiteuren der Krise./edh/zb



ISIN: DE000A161408

