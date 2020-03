Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta015/25.03.2020/11:10) - Vor dem Hintergrund der bundesweiten Maßnahmen und Anstrengungen zur Eindämmung der Verbreitung des Virus SARS-CoV-2 hat der Vorstand der S IMMO AG entschieden, die ursprünglich für den 24.04.2020 in Wien geplante 31. ordentliche Hauptversammlung zu verschieben.



Sobald die Durchführung einer rechtskonformen Hauptversammlung unter Prävention etwaiger gesundheitlicher Risiken der Teilnehmer absehbar ist, wird sich die S IMMO um eine möglichst baldige Nachholung der ordentlichen Hauptversammlung bemühen.



(Ende)



Aussender: S IMMO AG Adresse: Friedrichstraße 10, 1010 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Elisabeth Wagerer Tel.: +43 1 22795-1120 E-Mail: elisabeth.wagerer@simmoag.at Website: www.simmoag.at



ISIN(s): AT0000652250 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1585131000501



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMarch 25, 2020 06:10 ET (10:10 GMT)





S IMMO-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de