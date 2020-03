Melbourne, Australien (ots/PRNewswire) - Yellowfin, der einzige Anbieter von Analytiksoftware, der branchenführende aktionsorientierte Dashboards, automatische Erkennung und Daten-Storytelling miteinander kombiniert, gab heute bekannt, dass er im Gartner-Bericht "Critical Capabilities for Analytics and Business Intelligence Platforms" vom März 2020 sowohl im Bereich "Augmented Analytics" als auch im Bereich "Enterprise Analytics Use Cases" die zweithöchste Bewertung erhalten hat.Dies folgt auf die jüngste Ankündigung des Unternehmens, dass es im "Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms" vom Februar 2020 von Gartner als Visionär anerkannt wurde.Gemäß Gartner: "Während sich die Ära der visuellen Datenermittlung auf Wirtschaftsanalytiker und Content-Autoren konzentrierte, konzentriert sich die Ära der erweiterten Analytik zunehmend auf die Verbraucher von Daten und Analysen."Gartner prognostiziert auch: "Bis zum Jahr 2020 wird die erweiterte Analytik ein dominierender Faktor beim Kauf neuer Analyse- und Business-Intelligence-, Datenwissenschafts- und Machine-Learning-Plattformen sowie von eingebetteter Analytik sein.""Wir glauben, dass der Critical-Capabilities-Bericht von Gartner ein unschätzbarer Indikator für die Produktfähigkeiten eines Analytik-Anbieters ist", sagte Glen Rabie, CEO von Yellowfin. "Es ist fantastisch, dass wir diese Bewertungen für alle Anwendungsfälle und Fähigkeiten erhalten haben. Wir glauben, dass Data Storytelling eine entscheidende neue und verbesserte Möglichkeit für Unternehmen ist, mit ihren Daten umzugehen und diese zu verarbeiten. Es ist diese Gesamtstärke über das breite Spektrum kritischer Fähigkeiten hinweg, die unseren Kunden unserer Meinung nach eine außergewöhnliche Erfahrung im Bereich Analytik bietet, und wir finden es großartig, auf diese Weise dafür anerkannt zu werden."Der vollständige Bericht von Gartner kann unter nachfolgendem Link kostenlos heruntergeladen werden: https://bit.ly/2xitXFSGartner DisclaimerGartner empfiehlt keine der Lösungsanbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in den Forschungspublikationen abgebildet sind, und rät Endanwendern nicht, ausschließlich Lösungsanbieter mit dem höchsten Rating oder einer anderen Einstufung zu wählen. Die Forschungspublikationen von Gartner umfassen die Meinungen der Forschungsorganisationen von Gartner und sollten nicht als Tatsachenaussage herangezogen werden. Gartner schließt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen hinsichtlich dieser Studie inklusive Tauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck aus.Informationen zu YellowfinYellowfin ist ein globaler Anbieter von Business Intelligence- und Analysesoftware mit einer Reihe von auf Automatisierung basierenden Weltklasse-Produkten. Yellowfin wird von den weltweit führenden Analystenhäusern als Innovator anerkannt. Mehr als 29.000 Unternehmen und mehr als drei Millionen Endanwender in 75 Ländern nutzen Yellowfin täglich.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/690127/YF_Full_Colour_Logo.jpgPressekontakt:Kasey ThomasSSPR925 285 6449kthomas@sspr.comOriginal-Content von: Yellowfin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117376/4556390