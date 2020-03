Klöckner & Co SE: Prognose für das Gesamtjahr 2020 - COVID-19-Pandemie belastet Geschäft der Klöckner & Co SEDGAP-Ad-hoc: Klöckner & Co SE / Schlagwort(e): Prognose Klöckner & Co SE: Prognose für das Gesamtjahr 2020 - COVID-19-Pandemie belastet Geschäft der Klöckner & Co SE25.03.2020 / 12:06 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Vor dem Hintergrund der Auswirkungen der weltweiten COVID-19-Pandemie auf die Wirtschaft ist die am 10. März 2020 durch die Klöckner & Co SE ('Klöckner & Co") im Prognosebericht veröffentlichte bisherige Erwartung für das Geschäftsjahr 2020 nicht mehr aufrechtzuerhalten. Mit Blick auf die sich stellenden Herausforderungen durch die Ausbreitung von COVID-19, die in diesem Zusammenhang getroffenen weltweiten Reaktionsmaßnahmen und die unabsehbaren Entwicklungen in den nächsten Wochen und Monaten lassen sich die wirtschaftlichen Auswirkungen auf Klöckner & Co momentan weder hinreichend ermitteln noch verlässlich beziffern.Klöckner & Co verfügt über erhebliche Liquiditätsreserven, um der Krise zu begegnen. Das Management hat umgehend mit umfangreichen Maßnahmen auf die Krise reagiert, um einerseits die Gesundheit seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen und andererseits das Unternehmen für die Krise zu wappnen. Dazu zählt neben der Umsetzung von Notfallplänen die vorübergehende Einschränkung des Betriebs (u. a. Kurzarbeit). Wir beschäftigen uns intensiv mit der jeweils aktuellen Lage und werden in angemessener Weise ggf. weitere Maßnahmen ergreifen. Insgesamt werden die Maßnahmen einen positiven Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit im zweiten Quartal 2020 erzeugen.Für das erste Quartal 2020 wird nach derzeitiger Schätzung mit einem Ergebnis am unteren Ende der veröffentlichten Guidance (EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten von 20-30 Mio. EUR) gerechnet.Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:Für die Definitionen der Begriffe EBITDA und EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten wird auf unsere Homepage (abrufbar unter https://www.kloeckner.com/de/glossar.html) bzw. den Geschäftsbericht 2019, S. 273 (abrufbar unter https://www.kloeckner.com/de/investoren/publikationen.html) verwiesen.25.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Klöckner & Co SE Am Silberpalais 1 47057 Duisburg Deutschland Telefon: +49 (0)203 / 307-0 Fax: +49 (0)203 / 307-5000 E-Mail: info@kloeckner.com Internet: www.kloeckner.com ISIN: DE000KC01000 WKN: KC0100 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1006379Ende der Mitteilung DGAP News-Service1006379 25.03.2020 CET/CEST