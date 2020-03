In der ersten Märzhälfte legte laut E-Retailer Mindfactory der Anteil an AMD-Chips bei den Auslieferungen zu. Intel dagegen sei oft nicht lieferbar. Von 88 AMD- und Intel-Prozessoren waren 26 Prozent nicht lieferbar - davon machten Intel-Chips 70 Prozent aus. Dadurch stieg AMD-Anteil von verkauften Chips auf satte 88 Prozent. Die Aktie von AMD ging mit elf Prozent plus aus dem gestrigen US-Handelstag, Intel mit guten fünfeinhalb Prozent.Mindfactorys Daten gelten in der Branche als verlässliches ...

