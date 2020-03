HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Drägerwerk anlässlich der Kündigung eines Großteils seiner Genussscheine auf "Hold" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Analyst Eggert Kuls sieht dies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie als einen Schritt in Richtung vereinfachter Kapitalstruktur. Der Medizin- und Sicherheitstechnikhersteller habe in Zeiten der Corona-Krise genügend Zeit, die Finanzierung dafür zu sichern./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2020 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005550636

