Nach der größten Hausse seit rund 90 Jahren am Vortag könnte die Rally an der Wall am Mittwoch noch etwas weiterlaufen. Der Aktienterminmarkt deutet einen festen Handelsbeginn am Kassamarkt an - allerdings ohne die Dynamik des Vortages und auch schon wieder mit sinkender Tendenz. Die insgesamt gestiegene Risikoneigung lässt sich aber auch am erneut nachgebenden US-Dollar ablesen. Allerdings sehen Händler als Grund auch die Geldflutung durch die US-Notenbank.

Für positive Stimmung sorgt nach der Federal Reserve nun die US-Politik: Kongress und Regierung haben sich auf ein Stimuluspaket von schätzungsweise 2 Billionen Dollar geeinigt, mit dem die US-Wirtschaft vor den schlimmsten Folgen der Coronavirus-Pandemie geschützt werden soll. Der Gesetzentwurf bringt für viele Amerikaner direkte Finanzhilfen, eine drastische Ausweitung der Arbeitslosenversicherung sowie hunderte von Milliarden an Krediten für kleine und große Unternehmen. Zudem erhalten Anbieter im Gesundheitswesen zusätzliche Ressourcen, sollte sich das Coronavirus weiter ausbreitet.

"Das ist definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Was wir sofort brauchen, ist ein wirtschaftlicher Puffer, der im Wesentlichen das Abwärtsrisiko für die nächsten drei oder vier Monate auffängt, während das Virus hoffentlich bald den Rückzug antritt", kommentiert Marktstratege Paul Sandhu von BNP Paribas Asset Management die Maßnahmen der US-Politik. Allerdings warnen Ökonomen selbst mit Blick auf China, dass es noch zu früh sei, eine wirtschaftliche Erholung zu beschwören.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/hab

(END) Dow Jones Newswires

March 25, 2020 07:01 ET (11:01 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.