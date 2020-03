Mit großem Aufwand versucht die Bundesregierung, Firmen in der Coronakrise finanziell unter die Arme zu greifen. Auch jeder Einzelne hat die Möglichkeit, zu helfen. Der Überblick. Die Bundesregierung hat in der Coronakrise die Geldschatulle geöffnet, um Solo-Selbstständigen sowie kleinen und großen Firmen finanzielle Hilfen anbieten zu können. 50 Milliarden Euro etwa sollen in Soforthilfen für Kleinstunternehmen und Solo-Selbständige fließen. Weitere Milliarden Euro fließen in Sonderprogramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und die Schaffung eines ...

Den vollständigen Artikel lesen ...