Die TUI hat ihr Rückholprogramm für im Ausland gestrandete Urlauber bei den eigenen Kunden und Auftragsflügen für das Auswärtige Amt fast vollständig abgeschlossen. Zwischen 94 und 95 Prozent der wegen der Corona-Krise festsitzenden Touristen seien mittlerweile wieder in Deutschland, hieß es am Mittwoch aus der Unternehmenszentrale. Binnen zehn Tagen habe die Konzernlinie TUIFly knapp 70.000 Menschen mit 350 Flügen in die Bundesrepublik gebracht.Das Krisenzentrum in Hannover arbeite nun "mit Hochdruck" ...

