BERLIN (Dow Jones)--Saisonarbeitskräfte und Erntehelfer sollen nach einer von der Bundesregierung erlassenen Regelung nur noch bis Mittwoch, 17.00 Uhr, nach Deutschland einreisen dürfen. "Wir sehen die Notwendigkeit, dass es weitere Einschränkungen geben muss", sagte der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Steve Alter, bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Demzufolge wird Saisonarbeitern und Erntehelfern die Einreise im Rahmen von Grenzkontrollen nach Deutschland nicht mehr gestattet. Diese Festlegung gilt ab 17.00 Uhr am heutigen Tage."

Die Beschränkungen gelten laut dem Sprecher bis auf weiteres, dies orientere sich am Gesamtgeschehen. Die Entscheidung sei nach seiner Kenntnis am Dienstag unter Beteiligung des Kabinetts getroffen worden und sei "auch so konsentiert worden". Die Begründung dafür sei, dass insbesondere im grenzüberschreitenden Verkehr die Infektionsgefahren so weit wie möglich reduziert werden sollten. "Wenn wir Kenntnis haben von der bevorstehenden Einreise mehrerer hunderttausend Menschen, dann ist das selbstverständlich ein Aspekt, den man da zu berücksichtigen hat", erklärte Alter.

March 25, 2020 07:32 ET (11:32 GMT)

