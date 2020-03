Hannover (www.anleihencheck.de) - Mit ihrem Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) hat die EZB noch einmal ihr Instrumentarium zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie erweitert, so die Analysten der Nord LB.Vergangene Woche hätten die Währungshüter aus Frankfurt angekündigt, neben dem APP über ein weiteres Ankaufprogramm bis Jahresende EUR 750 Mrd. an Wertpapieren am Markt anzukaufen. Die AXA Banque Europe, welche bereits Mitte Januar am Markt gewesen sei (EUR 500 Mio.; 7y; ms +7bp), sei mit einer Guidance von ms +35-40bp gestartet. Der Bond mit einer Laufzeit von 4,5 Jahren und im Volumen von EUR 500 Mio. sei aufgrund des Marktumfeldes nur geringfügig überzeichnet gewesen (1,2x), was einmal mehr zeige, dass der Markt für Covered Bonds, auch in den aktuell turbulenten Zeiten, weitestgehend offen sei, wobei den Komponenten Timing und Pricing derzeit eine umso größere Bedeutung zukomme. ...

