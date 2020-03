BOULOGNE-BILLANCOURT (dpa-AFX) - Der französische Automobilhersteller Renault verschiebt wegen der Corona-Krise seine zunächst für den 24. April geplante Hauptversammlung. Es solle nun ein neuer Termin im Mai oder Juni gefunden werden, teilte Renault am Mittwoch in Boulogne-Billancourt bei Paris mit. Ein wichtiger Aktionär bei Renault ist der französische Staat mit 15 Prozent der Anteile.



Renault hatte nach früheren Angaben wegen der Covid-19-Krise bis auf weiteres zwölf Fabriken in Frankreich mit rund 18 000 Beschäftigten geschlossen. Im Land gelten strikte Ausgangsbeschränkungen, die Pandemie forderte bereits über 1000 Todesopfer./cb/DP/mis

RENAULT-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de