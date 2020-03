HAMBURG (dpa-AFX) - Der Hamburger Hafenkonzern HHLA wird die massiven Umschlagrückgänge durch das Coronavirus im weiteren Verlauf des Jahres kaum mehr aufholen können. In den kommenden Wochen erreichen weniger Schiffe aus China die HHLA-Kais, berichtete die Vorstandsvorsitzende Angela Titzrath am Mittwoch in einer Telefonkonferenz. Zudem seien diese teilweise nur halb mit Containern gefüllt. Der Vorstand hatte bereits in der vergangenen Woche eine Gewinnwarnung für die Aktionäre herausgegeben und einen Einbruch bei Umsatz und Ergebnis angekündigt. Eine Dividende für 2019 soll es dennoch geben.



Die HHLA-Aktie erholte sich am Mittwoch etwas von dem Kursverfall der vergangenen Wochen. Um die Mittagszeit lag ihr Kurs mit 2,91 Prozent im Plus bei 12,72 Euro. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier jedoch fast die Hälfte an Wert verloren.



"Die Produktion in China ist wieder angelaufen", sagte Titzrath. "Die Schiffe, die jetzt dort losfahren, sind voll." Sie sollen den Hamburger Hafen Ende April und Anfang Mai erreichen und den Umschlag vorübergehend in die Höhe treiben. Anschließend sei mit einer Normalisierung der Lage zu rechnen. Ob dann die Waren reibungslos vom Hafen in das deutsche und europäische Hinterland transportiert werden können, hängt der Managerin zufolge davon ab, ob und wie weit das wirtschaftliche Leben bis dahin wieder Tritt gefasst haben wird.



Der Hamburger Hafen und damit auch die HHLA als größter Umschlagbetrieb ist zu rund einem Drittel vom Warenverkehr mit China abhängig. Von dort kommen nicht nur Konsumgüter wie Kleidung und Elektroartikel, sondern auch Bauteile für die deutsche Industrie. "Wir sind uns unserer Verantwortung als Dienstleister für die Industrienation Deutschland bewusst", sagte Titzrath. Der Vorstand habe eine Vielzahl von Maßnahmen getroffen, um sowohl die Gesundheit der Mitarbeiter zu schützen als auch die Arbeit auf den Terminals und den Bahnbetrieb aufrecht zu erhalten. Dennoch spreche der Vorstand mit dem Betriebsrat vorsorglich auch über mögliche Kurzarbeit.



Unabhängig vom Coronavirus haben sich die Wettbewerbsbedingungen für die HHLA in den vergangenen Jahren verschärft. Die Zahl der großen Containerreedereien hat sich von 21 auf 11 halbiert, die sich in drei großen Allianzen zusammengefunden haben. Sie kontrollieren 80 Prozent der Containerschifffahrt und haben so eine erhebliche Marktmacht auf der Nachfrageseite entwickelt. Die OECD sprach bereits von einem "ruinösen Wettbewerb" der Hafenbetriebe. Die HHLA stellt sich auf die veränderte Situation ein, indem sie nach eigenen Angaben neue, vor allem digitale Geschäftsfelder entwickelt, ihren Service weiter ausbaut, Umschlag und Logistik noch enger verknüpft und in ertragversprechende Projekte investiert.



Das abgelaufene Jahr endete für die HHLA mit einem Umsatzplus von 7,1 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Der Jahresüberschuss des Konzerns nach Anteilen anderer Gesellschafter verringerte sich um acht Prozent auf 103 Millionen Euro. Die Aktionäre erhalten eine Dividende von 70 Cent je Aktie nach 80 Cent im Vorjahr. Das diene unter den gegebenen Umständen auch der Schonung der Liquidität, hieß es./egi/DP/stw

