Der Boss verlässt Hugo Boss: Seit vier Jahren leitet Mark Langer die Geschäfte bei der Modemarke. Doch im September hört der Chef auf. Für den Aufsichtsrat kam diese Nachricht offenbar überraschend - und mitten in der Coronakrise eigentlich zur Unzeit. DER AKTIONÄR verrät, warum der Kurs der Hugo-Boss-Aktie trotzdem steigt.Das Unternehmen verkündete Langers Ausscheiden am Montag. Es werde noch ein Nachfolger gesucht, hieß es. Dies und dass der Rücktritt mitten in der Virus-Phase verkündet wird, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...