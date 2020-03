Die Wiener Börse hat am Dienstag im Mittagshandel negativ tendiert. Der heimische Leitindex ATX hatte am Vormittag noch mit deutlichen Aufschlägen tendiert, diese im Verlauf jedoch abgebaut und gab gegen 12.30 Uhr um 0,69 Prozent auf 2.020,32 Punkte nach.Für Rückenwind hatten in der Früh besonders starke Vorgaben aus den USA und Asien gesorgt, wo die Börsen nach der Einigung auf ein zwei Billionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...