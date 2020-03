NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Total SA von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 36 auf 38 Euro angehoben. Eine deutliche Senkung der Bonitätseinstufung des Ölkonzerns durch Ratingagenturen sei unwahrscheinlich, schrieb Analyst Oswald Clint in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit hält er die Dividende für recht sicher - im Abschwung ein wichtiges Kriterium für eine positive Einstufung./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2020 / 23:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120271

