NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Wohnen nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Verglichen mit seinen vorsichtigen Erwartungen habe der Immobilienkonzern solide abgeschnitten, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Übernahme des Münchener Projektentwicklers Isaria Wohnbau sei in Zeiten der Corona-Krise ziemlich teuer./ag/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2020 / 05:09 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2020 / 05:09 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0HN5C6

