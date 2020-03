HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für New Work von 350 auf 210 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der von der Coronakrise ausgelöste Gegenwind dürfte nur temporär sein, schrieb Analystin Catharina Claes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Während der Betreiber des Karrierenetzwerks Xing auf der B2B-Seite infolge von Einstellungsstopps der Unternehmen schwächeln dürfte, könnte das B2C-Geschäft im Umkehrschluss anziehen. Mit den erwarteten Arbeitsplatzverlusten werden sich mehr Menschen nach einem Job umsehen müssen./kro/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2020 / 08:32 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2020 / 08:33 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000NWRK013

