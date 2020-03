NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nike von 97 auf 75 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus belasteten weiter das Einzelhandelsumfeld, schrieb Analyst Randal Konik in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings sei der Sportartikelhersteller gut aufgestellt für eine Erholung, wenn der Druck nachlässt. Das Papier sei angemessen bewertet./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2020 / 21:40 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2020 / 00:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US6541061031

