Unterföhring (ots) -- Neue Filme zeitgleich zum Kino jetzt im Sky Store ansehen- Start mit "Emma" und "Der Unsichtbare" am 26. März- Den Blockbuster "Trolls World Tour" ab 23. April direkt nachHause streamen- Sky Store ist mit Sky Q, Sky+, im Web und per Android- undiOS-App verfügbar 25. März 2020 - Normalerweise starten jeweils donnerstags die neuesten Filme in den Kinos. Ab sofort haben Filmfans jedoch die Möglichkeit, ausgewählte aktuelle Kinofilme zeitgleich zum Kinorelease direkt nach Hause zu streamen - mit dem Sky Store.Ab Donnerstag, den 26. März stehen der Horror-Thriller "Der Unsichtbare" mit Elisabeth Moss sowie das amüsante Historiendrama "Emma" von Jane Austen im Sky Store bereit. Beide Filme waren erst kurze Zeit in den Kinos zu sehen. Auf einen absoluten Kinoneustart dürfen sich Sky Kunden ab 23. April mit dem brandneuen DreamWorks-Animation-Hit "Trolls World Tour" freuen. Der Actionthriller "The Hunt" mit Emma Roberts und Hilary Swank feiert seinen Kinostart am 14. Mai ebenfalls im Sky Store.Die Kinofilme sind im Sky Store zum Leihen verfügbar und stehen Kunden ab Bestellung 30 Tage bzw. 48 Stunden nach Filmstart zur Verfügung. Die sogenannte "Premium-Leihe" eines aktuellen Kinofilms ist für 17,99 Euro erhältlich.Dr. Malte Probst, Senior Vice President Film & Entertainment Portfolio bei Sky Deutschland: "In diesen Tagen ist es Zeit zusammenzustehen. Sky möchte seinen Kunden deshalb das bestmögliche Entertainment-Erlebnis zuhause anbieten. Wir freuen uns deshalb besonders, dass wir unseren Kunden ausgewählte neue Filme bereits zeitgleich zum Kinorelease im Sky Store anbieten können. So können Kunden den Film komfortabel zuhause mit der gesamten Familie genießen."Der Sky Store ist für Sky Kunden ganz bequem über den Sky Q Receiver und den Sky+ Receiver, im Web, sowie mit Apps für mobile Android- und iOS-Geräte verfügbar. Mehr als 2.500 Filme stehen jederzeit zur Wahl.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky LimitedPressekontakt:Kontakt für Medien:Andreas StumptnerHead of Product CommunicationsTel: 089/9958 6882Andreas.Stumptner@sky.deKontakt für Fotomaterial:Carolin NoackMail: DL-picture-management-operations@sky.deFotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4556525