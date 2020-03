Arlington, Virginia (ots/PRNewswire) - Renommierte internationale Human-Resource-Managerin tritt an die Spitze des globalen Wirtschaftsverbands für Mobilität, um die Zukunft der Arbeit zu gestaltenWorldwide ERC®, der einflussreiche Wirtschaftsverband für Talentmanagement sowie Expertise und Innovation im Bereich der globalen Mobilität, hat heute die Ernennung von Lynn Shotwell (GMS, SHRM-SCP) zum neuen President & CEO der Organisation mit Wirkung zum 30. März bekanntgegeben. Shotwell blickt auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz an der Spitze globaler Organisationen für Mitarbeiter- und Talentmobilität zurück. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung an der Schnittstelle von Migration, Ökonomie und Humankapital wird Shotwell die Innovationsstrategie von Worldwide ERC® vorantreiben, um Mobilitätsexperten bei den Herausforderungen und Chancen in der modernen globalen Wirtschaft bestmöglich zu unterstützen."Die Geschäftsführung, der Vorstand und ich freuen uns enorm über die Zusammenarbeit mit einer Führungspersönlichkeit von Lynns Kaliber als CEO. Wir sind überzeugt, dass sie unsere Organisation in einem schnelllebigen Umfeld nach vorne bringen kann", sagte Ed Hannibal (GMS), Vorstandsvorsitzender von Worldwide ERC®. "Strategien für Talent, Mobilität und Sorgfaltspflicht sind wichtiger denn je. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit Lynn, um den Erfolg unserer Mitglieder und Partner weiter mit Tools und Wissen zu unterstützen."Shotwell tritt ihre neue Rolle drei Monate nach den Ausscheiden des bisherigen President & CEO an. Shotwell hat ihre neue Position angenommen, nachdem der renommierte Top-Management-Headhunter James & Co den Markt eingehend nach dem idealen Kandidaten abgesucht hatte."Ich beginne meine neue Aufgabe mit einer felsenfesten Mission, nämlich sicherzustellen, dass unsere Mitglieder über die nötigen Ressourcen verfügen, um ihre Gemeinden bestmöglich zu unterstützen", sagte Shotwell. "Jetzt kommt es darauf an, dass wir alle an einem Strang ziehen und diese globale Krise konfrontieren. Unsere traditionsreiche Branche unterstützt schon immer die arbeitende Bevölkerung - unabhängig vom Wohn- oder Arbeitsort. Sie können sich darauf verlassen, dass Worldwide ERC® und seine Mitglieder ihren Beitrag zur weltweiten Antwort auf die COVID-19-Krise leisten werden."Vor ihrem Wechsel zu Worldwide ERC® diente Shotwell als Senior Vice President und Verantwortliche für Global Outreach and Operations beim weltgrößten Berufsverband für das Personalwesen, der Society for Human Resource Management (SHRM). In dieser Rolle diente Shotwell als Co-Vorsitzende des Business Mechanism des Global Forum on Migration and Development und des Stiftungsrats von World Education Services, wo sie ihre mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung bei der Unterstützung von Spitzenorganisationen in der globalen Personalstrategie einbrachte.Eine weitere Station in Shotwells Berufslaufbahn war die Rolle des Executive Director beim Council for Global Immigration (CFGI)/American Council on International Personnel (ACIP), wo sie ein beachtliches Wachstum erzielte und 2018 die Fusion der Organisation mit SHRM abwickelte. Shotwell ist auch als Dozentin und Mediensprecherin für Mobilitätspolitik bekannt und hat vor dem US-Kongress, den Vereinten Nationen und der Welthandelsorganisation ausgesagt.Für weitere Informationen darüber, wie Worldwide ERC® die Zukunft einer dynamischen, innovativen und wachsenden Mobilitätsgemeinde gestaltet, besuchen Sie www.worldwideerc.org.Informationen zu Worldwide ERC®Worldwide ERC® ist eine globale Organisation, die seit 1964 Fachleute für Mitarbeitermobilität ausbildet und miteinander vernetzt. Worldwide ERC® hat seinen Hauptsitz in Washington, D.C., mit Niederlassungen in London und Schanghai. Der innovative Dienstleister für Talentmanagement und Experte für globale Mobilität betreut Kunden auf der ganzen Welt, einschließlich Europa, Naher Osten und Afrika, Asien und amerikanischer Kontinent. Weitere Informationen finden Sie unter www.worldwideerc.org.PR-KONTAKT:Pam AndersonERC@sspr.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1137364/Lynn_Shotwell_Joins_Worldwide_ERC.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/877035/Worldwide_ERC_Logo.jpgOriginal-Content von: Worldwide ERC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143004/4556515