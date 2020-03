Das Fraunhofer-Institut in Dresden wird die Sicherheitsvorteile des von Altech Chemicals produzierten hochreinen Aluminiumoxids (HPA) testen. Zudem liefern die Australier ein Update zu den Arbeiten auf der in Bau befindlichen Verarbeitungsanlage in Malaysia.

Fraunhofer-Forscher testen Altechs HPA

Altech Chemicals (0,03 AUD | 0,02 Euro; AU000000ATC9) baut gerade seine erste Fabrik für hochreines Aluminiumoxid (HPA) in Malaysia. Ein Vorteild es Verfahrens ist die Umweltverträglichkeit. Weniger Energie ist nötig, es entstehen praktisch keine Abfälle. Dazu kommt aber, das HPA die Sicherheit von Batterien erhöht. Hochreines Aluminiumoxid kommt im Seperator von Lithium-Ionen-Batterien zum Einsatz und verhindert dort die gefürchteten Kurzschlüsse. Aufgrund der hohen Reinheit (5N) ist es den zumeist genutzten 4N-Produkten überlegen. Nun wird das Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme (IKTS) in Dresden diese Vorteile testen und herausarbeiten. Das unabhängige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...