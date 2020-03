Laut IV-Ökonom Christian (Helmenstein) wird das Bruttoinlandsprodukt (BIP) heuer um 2,5 Prozent schrumpfen. Das wäre in Summe ein Rückgang (oder Schaden) in Höhe von 13,7 Milliarden Euro. Nach den börsennotierten Konzernen Strabag SE, Porr AG, Zumtobel AG, Rosenbauer AG hat nun die Voestalpine AG 20.000 beschäftigte in Österreich in Kurzarbeit geschickt. Hohe Symbolkraft hat für mich, dass erstmals ...

Den vollständigen Artikel lesen ...