London (www.fondscheck.de) - In der aktuellen Pandemie ist jeder Einzelne gefordert: Zu Hause bleiben, Hände waschen, persönliche Kontakte einschränken, so die Experten von Legal & General Investment Management.Parallel dazu arbeite die Wissenschaft an der Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten - und sie sei heute besser dafür aufgestellt denn je, sage Aanand Venkatramanan, Head of ETF Investment Strategies bei Legal & General Investment Management / LGIM und mitverantwortlich für den L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...