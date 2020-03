(shareribs.com) Chicago 25.03.2020 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigen sich im elektronischen Handel etwas fester. Die Notierungen werden dabei unterstützt von den festeren Aktienmärkten und dem schwächeren US-Dollar. Mai-Mais verbessert sich um 2,0 Cents auf 3,4925 USD/Scheffel. Die gestrige Einigung in den USA auf ein umfassendes Hilfspaket für die dortige Wirtschaft und die Arbeitnehmer ...

