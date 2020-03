Satya Nadella, CEO von Microsoft, teilte in der Nacht zum Mittwoch mit, dass die Hardware-Lieferketten des Tech-Riesen in Asien wieder in Betrieb genommen werden, da der Ausbruch des Coronavirus nachlässt. Die große Frage sei jedoch, ob die Nachfrage in den USA und in Europa auch anhält.In Bezug auf die neuen Surface-Geräte und die neue Xbox-Spielkonsolen, sagte Nadella zu CNBC: "Auf der Angebotsseite kommen wir wieder."Nadella sprach weiter von einem sehr gesunden operativen Geschäft, einer starken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...