Die EnBW hat im Rahmen ihres Projekts "interne Ladeinfrastruktur" (iLIS) im vergangenen Jahr bereits rund 580 E-Auto-Ladepunkte an 65 Standorten für Mitarbeiter und Besucher errichtet. Der Ausbau ist laut dem Unternehmen noch nicht abgeschlossen. Bis zum Sommer sind zusätzliche 140 Ladepunkte an weiteren 55 Standorten geplant - insgesamt also 720 Ladepunkte an 120 Standorten. Die meisten Ladepunkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...