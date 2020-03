Die ersten Brennstoffzellen-Busse Dänemarks sind in diesem Monat in Aalborg in Betrieb gegangen. Die drei Van Hool A330 mit Technik von Ballard werden auf den Linien 17 und 72 eingesetzt und wurden über das EU-Projekt 3Emotion kofinanziert. Die drei Busse stammen aus einer Bestellung aus dem Frühjahr 2019, die Auslieferung fand zwischen dem 10. und 16. März statt. Dänemark hat sich zum Ziel gesetzt, ...

