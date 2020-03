BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erwägt ein Mobiltelefon-Tracking zur Eindämmung der Corona-Epidemie in Deutschland. Damit soll die Aufhebung der Kontaktsperre erleichtert werden. Der Wochenzeitung Die Zeit sagte Spahn, dass die Bundesregierung bis Ostern einen Plan haben will, um "öffentliches Leben in Zeiten der Epidemie wieder möglich zu machen".

Laut Zeit zeigte sich Spahn überzeugt, man werde dabei nicht "um die digitale Nachverfolgung von Kontakten, also um das Handy-Tracking" herumkommen. "Wir sehen", so Spahn, "dass es einem demokratischen Staat wie Südkorea gelungen ist, mit diesem Verfahren das Virus zu bekämpfen und trotzdem das öffentliche Leben weitgehend aufrechtzuerhalten".

Bis Ostern will Spahn ein entsprechendes Gesamtkonzept erarbeiten, um eine Lockerung der Beschränkungen zu ermöglichen. Dazu werde auch gehören, ältere Menschen "möglicherweise über mehrere Monate zu bitten, ihre Kontakte stark einzuschränken und im Zweifel zuhause zu bleiben".

