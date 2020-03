LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das Investmenthaus Bryan Garnier hat das Kursziel für LVMH von 435 auf 390 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Kurz gesagt könne der Coronavirus-Ausbruch in drei Wellen eingeteilt werden, nämlich China, Europa und die USA, schrieb Analyst Loïc Morvan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Große Marken könnten aber zum Gewinner der Virus-Situation werden./tih/ajx



ISIN: FR0000121014

