Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Dow Jones fuhr gestern den größten Tagesgewinn seit 1933 ein. Also seit knapp 90 Jahren. Er stieg um mehr als 2.000 Punkte und überwand damit die 20.700er-Marke. Bei den Einzelthemen geht es heute um Boeing, Nike, Apple, Costco, Walmart und Royal Caribbean. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.