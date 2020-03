Nachdem die Aktie des europäischen Flugzeugbauers Airbus am heutigen Mittwoch mit einem deutlichen Plus gestartet war, ist mittlerweile davon nicht mehr allzu viel übrig. Am Nachmittag notiert die Aktie im Xetra-Handel gut zwei Prozent im Plus bei 57,04 Euro. Zuletzt hatten sich bereits einige Analysten positiv geäußert, doch Goldman Sachs überraschte nun mit einem unglaublichen Kursziel.Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus nach der Bekanntgabe diverser Maßnahmen zur Bewältigung ...

