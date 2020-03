Börse Anleger nutzen Erholung für Verkäufe - Dax im Minus Am Vormittag hatte der deutsche Leitindex bis auf 10.137 Punkte zugelegt und damit den Kurszuwachs vom Vortag ausgebaut. Der Sprung über die 10.000 Punkte im Dax währte am Mittwoch nur kurz. weiterlesen Politik Grundrente auf Eis legen Trotz Corona-Krise will Arbeitsminister Hubertus Heil an der geplanten Grundrente festhalten. Carsten Linnemann fordert hingegen, die Grundrente auf Eis zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...