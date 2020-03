Der Wohnungskonzern Deutsche Wohnen hat die Erwartungen für 2019 erfüllt. Aufgrund des schwierigen Umfelds im Kernmarkt Berlin investiert das Unternehmen aber künftig auch in anderen Großstädten und übernimmt dazu den Münchner Projektentwickler Isaria Wohnbau. Die Deutsche Wohnen bietet 600 Millionen Euro für die Beteiligungsfirma des Finanzinvestors Lone Star. Insgesamt sollen 2.700 Wohn- und Gewerbeeinheiten entstehen, die Hälfte davon in München, der Rest in Großstädten wie Hamburg, Stuttgart ...

