ADLER Real Estate AG: Martin Billhardt neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats

25.03.2020 / 16:18

Martin Billhardt neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats

Berlin, 25. März 2019 - Der Aufsichtsrat der ADLER Real Estate AG hat in seiner heutigen Sitzung Martin Billhardt zum Vorsitzenden des Gremiums gewählt. Billhardt war am 20. März 2020 gerichtlich zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt worden

Martin Billhardt ist Kaufmann und bringt 28 Jahre Leitungserfahrung aus unterschiedlichen Unternehmen unter anderem in der Immobilienbranche mit.

Kontakt:
Tina Kladnik
Head of Investor Relations
ADLER Real Estate AG
Tel: +49 (30) 398018123
t.kladnik@adler-ag.com