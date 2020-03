Im wechselhaften Marktumfeld zählt die RWE-Aktie am Mittwoch zu den stärksten Werten im DAX. Die Papiere des Versorgers können sich damit weiter von den Tiefstständen knapp über der 20-Euro-Marke lösen. Schwung liefern erneute Insiderkäufe - Konzernchef Rolf Martin Schmitz hat weiter zugekauft.Wie RWE heute gemeldet hat, hat Schmitz bereits gestern zu Kursen von 22,58 Euro zugekauft. Insgesamt haben seine Käufe ein Volumen von 37.257 Euro. Gerade in Zeiten der Krise, in denen viele Anleger verunsichert ...

