Sollte man jetzt die Amazon-Aktie kaufen? Ist das grundsätzlich eine Überlegung wert? Denn gerade in diesen Tagen ist ja der stationäre Einzelhandel abgesehen von Lebensmitteln und Arznei weltweit extrem stark eingeschränkt. Foglerichtig sollten wohl viele Menschen online einkaufen, weil sie sogar Angst davor haben im Supermarkt in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen? Fakt ist: Trotz weiterlaufender Lebensmittelversorgung in den Supermärkten sind die Google-Suchanfragen nach Lebensmittellieferungen über Amazon explodiert. Schauen wir uns das mal an.

Was uns die Google Trends über Amazon verraten

Hier sehen wir aktuelle Daten aus den Google Trends (dank Kryptoszene sind wir aktuell darauf gestoßen mal nachzuschauen). Sie zeigen, wie sehr die Suchaktivität über Google nach bestimmten Suchbegriffen zu- oder abnimmt. Hier sehen wir für die USA für die letzten 90 Tage den Verlauf nach dem Suchbegriff "amazon delivery", also Lieferung durch Amazon. Lag der Indexwert (der Trend-Score zeigt das relative Suchvolumen) am 11. März noch bei 11, so schnellte er bis zum 17. März auf die volle Punktzahl von 100 hoch, und liegt jetzt mit 54 immer noch auf einem hohen Niveau.

