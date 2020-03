Wer kann sich besser isolieren? Die App Zenly macht aus der sozialen Distanzierung jetzt einen Wettkampf unter Freunden und könnte so dazu beitragen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch wirklich auf Distanz zu anderen Menschen gehen. Räumliche Distanzierung ist das Gebot der Stunde. Um einen Kollaps des Gesundheitswesens zu vermeiden, können wir alle derzeit nicht viel mehr tun, als direkte menschliche Kontakte so stark wie möglich einzuschränken. Das entspricht am Ende natürlich nicht der menschlichen Natur. Denn der Homo sapiens ist ein soziales Wesen, und entsprechend schwer tun sich viele Menschen mit der freiwilligen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...