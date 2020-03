Man reibt sich wieder einmal die Augen. Im Wirtschaftsstudium lernt man die Quantitätstheorie des Geldes, nach der, je nach Rigorosität, das Produkt der Geldmenge und deren Umlaufgeschwindigkeit dem Produkt aus dem Güterberg mal dem zu dessen Bewertung genutzten Preisniveau entspricht.Betrachtet man nun die politischen und geldpolitischen Entscheidungen in den letzten Tagen in den USA, so zeigt sich, dass hier entweder eine Zeitverzögerung vorliegt, oder aber irgendetwas mit der hohen Rigorosität der Gleichung nicht stimmen kann.Denn just in dem Moment, wo die US-Notenbank auf "QE to Infinity' umstellt und so ziemlich jede Restriktion für den Ankauf von Vermögenswerten wie etwa Firmenanleihen über Bord wirft, zeigt der Außenwert des US-Dollar eine eindrückliche Stärke.

Den vollständigen Artikel lesen ...