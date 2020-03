HanseYachts Aktiengesellschaft: Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise setzt HanseYachts AG die Prognose für 2019/2020 ausDGAP-Ad-hoc: HanseYachts Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognoseänderung HanseYachts Aktiengesellschaft: Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise setzt HanseYachts AG die Prognose für 2019/2020 aus25.03.2020 / 17:09 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise setzt HanseYachts AG die Prognose für 2019 / 2020 ausGreifswald, 25. März 2020Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19 Pandemie wird die Produktion an allen Standorten verlangsamt. Grund dafür sind unter anderem die Krisenmaßnahmen der jeweiligen Staaten und dem damit verbundenen Fehlen von einigen Mitarbeitern zum Abarbeiten vorhandener Aufträge sowie das teilweise Ausbleiben der Zulieferungen von für die Produktion erforderlichen Teilen.Der Vorstand geht daher auch wegen der weltweit voranschreitenden Ausbreitung der COVID-19 Pandemie und den damit verbundenen Folgen für die Wirtschaft nach heutiger Einschätzung davon aus, dass der ursprüngliche Ausblick für 2019 / 2020 mit einem Umsatzwachstum leicht über dem Vorjahr und einem gegenüber dem Vorjahr reduzierten aber positiven Konzernergebnis im einstelligen Millionen-Euro-Bereich nicht realisiert werden kann und zieht seine entsprechende bisherige Prognose zurück.Aufgrund der derzeitigen Unsicherheiten über den weiteren Verlauf der COVID-19 Pandemie und deren Auswirkungen ist eine gesicherte Abschätzung über den Verlauf unserer Geschäftsentwicklung für das Geschäftsjahr 2019/2020 derzeit nicht möglich. Der HanseYachts Konzern erwartet aber nach heute abgeschlossener Auswertung und gegenwärtiger Sachlage einen Jahresfehlbetrag im Konzern für das Geschäftsjahr 2019/2020.25.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: HanseYachts Aktiengesellschaft Ladebower Chaussee 11 17493 Greifswald Deutschland Telefon: +49 (0)3834-5792-20 Fax: +49 (0)3834-5792-81 E-Mail: ir@hanseyachts.com Internet: www.hanseyachtsag.com ISIN: DE000A0KF6M8 WKN: A0KF6M Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart EQS News ID: 1007179Ende der Mitteilung DGAP News-Service1007179 25.03.2020 CET/CEST