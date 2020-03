Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Vorstand der Fraport AG passt Gewinnverwendungsvorschlag anDGAP-Ad-hoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide / Schlagwort(e): Dividende Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Vorstand der Fraport AG passt Gewinnverwendungsvorschlag an25.03.2020 / 17:09 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Frankfurt, 25.03.2020, 16:37 Uhr MEZVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MARDer Vorstand der Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Fraport AG) hat heute am 25. März 2020 beschlossen, seinen Vorschlag für den Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2019 zu ändern. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen der weltweiten Coronavirus-Pandemie und der Auswirkungen auf die Fraport AG wird der Hauptversammlung nunmehr vorgeschlagen, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2019 nicht auszuschütten, sondern diesen vollständig in die Gewinnrücklagen einzustellen.Seit dem Gewinnverwendungsvorschlag von 2 Euro je Fraport-Aktie haben sich insbesondere die Intensität der Ausbreitung des Coronavirus sowie damit in Verbindung stehende Reiserestriktionen und Einschränkungen des öffentlichen Lebens signifikant verschärft. Die geänderten Rahmenbedingungen wirken sich deutlich negativer als erwartet auf die Geschäfts- sowie die Umsatz- und Ergebnisentwicklungen der Fraport AG und der von ihr gehaltenen Konzern-Gesellschaften aus.Auch der Ausblick des Dividendenvorschlags für das Geschäftsjahr 2020, wonach die Dividende für das Geschäftsjahr 2020 gegenüber 2019 konstant gehalten werden soll, wird aufgrund der zuvor aufgeführten Gründe insofern revidiert, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt aufgrund der nicht vorhersehbaren Marktentwicklung keine Aussage zur Dividende für das Geschäftsjahr 2020 gemacht werden kann.Die Umsatz- und Ergebniszahlen für das erste Quartal 2020 wird die Fraport AG planmäßig am 6. Mai 2020 veröffentlichen.Kontakt: Christoph Nanke, Head of Finance and Investor Relations, Telefon +49 (0)69 690 74840, Telefax: +49 (0)69 690 74843, E-Mail: c.nanke@fraport.de25.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide - 60547 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0)69 6 90-7 48 42 Fax: +49 (0)69 6 90-7 48 43 E-Mail: investor.relations@fraport.de Internet: www.fraport.de ISIN: DE0005773303 WKN: 577330 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg EQS News ID: 1007171Ende der Mitteilung DGAP News-Service1007171 25.03.2020 CET/CEST