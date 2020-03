Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist nach Angaben der Bundesregierung erneut negativ auf das Coronavirus getestet worden. "Auch das Ergebnis des zweiten Coronavirus-Tests der Bundeskanzlerin ist negativ", erklärte ein Regierungssprecher. "Die Bundeskanzlerin arbeitet weiterhin aus der häuslichen Quarantäne und wird sich Anfang der kommenden Woche erneut testen lassen."

Merkel hatte sich am Sonntagabend in häusliche Quarantäne begeben, weil ein Arzt, der ihr eine Pneumokokken-Schutzimpfung verabreicht hatte, inzwischen positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Das Bundespresseamt hatte erklärt, Merkel werde sich in den nächsten Tagen regelmäßig testen lassen. Auch ein erster Test war daraufhin bereits negativ verlaufen.

