von Gian Hessami, Euro am SonntagZack, so schnell kann es gehen. Noch vor einem Monat notierte der DAX auf Rekordstand - und dann der totale Absturz. Was können Anleger nun tun? Wer sich gegen fallende Kurse absichern und auch in seitwärts und moderat aufwärts laufenden Märkten Geld verdienen will, den könnten Reverse-Bonus-Zertifikate ...

Den vollständigen Artikel lesen ...