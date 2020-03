Aktienrückkaufprogramm wegen Erreichens des Höchstvolumens von 37.500 Aktien vorzeitig beendet.DGAP-Ad-hoc: IFA Hotel & Touristik AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf Aktienrückkaufprogramm wegen Erreichens des Höchstvolumens von 37.500 Aktien vorzeitig beendet.25.03.2020 / 17:49 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.IFA Hotel & Touristik AktiengesellschaftDuisburgISIN DE0006131204Aktienrückkaufprogramm wegen Erreichens des Höchstvolumens von 37.500 Aktien vorzeitig beendet.Das vom Vorstand der IFA Hotel & Touristik AG am 28. November 2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossene und mit Beschluss vom 22. Januar 2020 bis zum 24. April 2020 verlängerte Aktienrückkaufprogramm wird wegen Erreichens der festgelegten maximalen Gesamtanzahl von 37.500 eigenen Aktien heute vorzeitig beendet.Die Anschaffungskosten der Gesellschaft für die im Zeitraum vom 9. Dezember 2019 bis zum 25. März 2020 erworbenen 37.500 eigenen Aktien betrugen insgesamt EUR 210.685,30 (ohne Erwerbsnebenkosten).Die Gesellschaft hält nunmehr 153.250 eigene Aktien. Dies entspricht einem Anteil am Grundkapital von ca. 0,31 %. Die aus dem jetzt beendeten Aktienrückkaufprogramm stammenden 37.500 eigenen Aktien sind zum Zwecke der Einziehung erworben worden.Duisburg, den 25. März 2020IFA Hotel & Touristik AktiengesellschaftDer Vorstand25.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: IFA Hotel & Touristik AG Düsseldorferstr. 50 47051 Duisburg Deutschland Telefon: 0203-9 92 76-0 Fax: 0203-9 92 76-92 E-Mail: ssanchez@ifahotels.com Internet: www.lopesan.com ISIN: DE0006131204 WKN: 613120 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Hamburg, München, Stuttgart EQS News ID: 1007219Ende der Mitteilung DGAP News-Service1007219 25.03.2020 CET/CEST