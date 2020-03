DGAP-Ad-hoc: Pfeiffer Vacuum Technology AG / Schlagwort(e): Dividende/Prognoseänderung Pfeiffer Vacuum Technology AG: Pfeiffer Vacuum Technology AG gibt Dividendenvorschlag und die Aussetzung der Prognose wegen der COVID-19-Pandemie bekannt 2020-03-25 / 17:04 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. *Ad-hoc Mitteilung* Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR *Pfeiffer Vacuum Technology AG gibt Dividendenvorschlag und die Aussetzung der Prognose wegen der COVID-19-Pandemie bekannt* *Aßlar, 25. März 2020.* Der Vorstand und Aufsichtsrat der Pfeiffer Vacuum Technology AG ("Pfeiffer Vacuum") haben heute beschlossen, der Hauptversammlung einen Dividendenvorschlag von EUR 1,25 je Aktie zu unterbreiten, was einem Ausschüttungsvolumen von 25,5 % des verteilungsfähigen Gewinns entspricht (Vorjahr: EUR 2,30 Dividende; 33,0 % Ausschüttungsvolumen). Die Entscheidung, die Dividende im Vergleich zum Vorjahr zu verringern, wurde unter anderem vor dem Hintergrund der erhöhten Ausgaben im Rahmen der Umsetzung der Wachstumsstrategie und der ungewissen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf die Weltwirtschaft und das Unternehmen getroffen. Aussagen für das Geschäftsjahr 2020, die in dem Prognosebericht des Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2019 enthalten sind, sind angesichts der ungewissen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie nicht länger gültig. Eine Aktualisierung der Prognose ist aufgrund der schnellen Entwicklungen derzeit nicht möglich. *Kontakt: Pfeiffer Vacuum Technology AG* Investor Relations Heide Erickson T +49 6441 802 1360 F +49 6441 802 1365 Heide.Erickson@pfeiffer-vacuum.de 2020-03-25 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Pfeiffer Vacuum Technology AG Berliner Str. 43 35614 Asslar Deutschland Telefon: +49 6441 802-0 Fax: +49 6441 802-1365 E-Mail: info@pfeiffer-vacuum.de Internet: www.pfeiffer-vacuum.de ISIN: DE0006916604 WKN: 691660 Indizes: SDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1007149 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1007149 2020-03-25 CET/CEST

