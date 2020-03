GBK Beteiligungen Aktiengesellschaft: * Jahresabschluss 2019 festgestellt * Hauptversammlung verschoben * Dividende vorgeschlagenDGAP-Ad-hoc: GBK Beteiligungen AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende GBK Beteiligungen Aktiengesellschaft: * Jahresabschluss 2019 festgestellt * Hauptversammlung verschoben * Dividende vorgeschlagen25.03.2020 / 18:16 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR)GBK Beteiligungen Aktiengesellschaft:- Aufsichtsrat stellt Jahresabschluss 2019 fest- Vorstand und Aufsichtsrat beschließen vor dem Hintergrund der Corona-Krise die Verschiebung der Hauptversammlung in die zweite Jahreshälfte 2020- Vorstand und Aufsichtsrat sehen derzeit einen Dividendenvorschlag von 0,10 Euro je Aktie vor, behalten sich aufgrund dieser Sondersituation eine Anpassung zur kommenden Hauptversammlung vorHannover, den 25. März 2020 - Der Vorstand von GBK informiert darüber, dass sich der Aufsichtsrat der GBK Beteiligungen Aktiengesellschaft in seiner Sitzung am 25. März 2020 mit dem vom Vorstand unter Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuch (HGB), des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung (KARBV) erstellten und von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss 2019 befasst hat.Im Geschäftsjahr 2019 wurde ein Ergebnis des Geschäftsjahres von - 0,68 Millionen Euro erreicht. Es setzt sich aus dem Ordentlichen Nettoertrag von 1,92 Millionen Euro und einem Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften von 0,10 Millionen Euro, also einem Realisierten Ergebnis von 2,02 Millionen Euro und einem Nicht realisierten Ergebnis - als Saldo von Verkehrswertveränderungen - von - 2,70 Millionen Euro zusammen.Das Eigenkapital der GBK beläuft sich am 31.12.2019 auf 57,24 Millionen Euro. Der Nettokapitalwert entspricht somit EUR 8,48 je Aktie. Der Bilanzgewinn zum 31.12.2019 beläuft sich auf 4,79 Millionen Euro.Vorstand und Aufsichtsrat haben in ihrer Sitzung unter dem Eindruck der aktuell durch die Corona-Krise gegebenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens beschlossen, die ursprünglich für Mai 2020 geplante Hauptversammlung auf einen den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden Termin innerhalb des Geschäftsjahres 2020 zu verlegen.Vorstand und Aufsichtsrat haben sich auch mit den gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise, den Auswirkungen auf die Portfoliounternehmen der GBK und auf die GBK selbst befasst. Der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat an die Hauptversammlung sieht derzeit vor, vom Bilanzgewinn 2019 eine Dividende von 0,675 Millionen Euro, mithin 0,10 Euro je Aktie, auszuschütten und den Restbetrag von 4,12 Millionen Euro auf neue Rechnung vorzutragen. Vorstand und Aufsichtsrat behalten sich aufgrund der derzeitigen Sondersituation vor, gegebenenfalls der kommenden Hauptversammlung einen geänderten Dividendenvorschlag vorzulegen.Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss 2019 gebilligt und gemäß § 172 AktG festgestellt.Der VorstandÜber GBK Beteiligungen AGGBK Beteiligungen AG ist eine banken- und branchenunabhängige deutsche Beteiligungsgesellschaft. Seit 1969 erwirbt sie Beteiligungen an nicht börsennotierten Gesellschaften im deutschsprachigen Raum. GBK kooperiert seit 2002 vertraglich mit der HANNOVER Finanz GmbH. Anleger können mit einer GBK-Aktie in ein diversifiziertes Portfolio mittelständischer Unternehmen mit vielversprechender Entwicklungsperspektive investieren. Die Aktien von GBK werden im Freiverkehr der Wertpapierbörsen Hamburg, München und Stuttgart gehandelt (ISIN: DE0005850903 / WKN: 585090). Internet: www.gbk-ag.deKontakt: GBK Beteiligungen AG Christoph Schopp Vorstand Günther-Wagner-Allee 17 30177 Hannover Tel.: 0511-280079025.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: GBK Beteiligungen AG Günther-Wagner-Allee 17 30177 Hannover Deutschland Telefon: +49 (0)511 - 2800790 Fax: +49 (0)511 - 2800751 E-Mail: schopp@gbk-ag.de Internet: www.gbk-ag.de ISIN: DE0005850903 WKN: 585090 Börsen: Freiverkehr in Hamburg, München, Stuttgart EQS News ID: 1007257Ende der Mitteilung DGAP News-Service1007257 25.03.2020 CET/CEST