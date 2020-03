Wie die Nachrichtenagentur Thompson Reuters auf der Webseite der US-Technologiebörse Nasdaq gestern Abend mitteilte, steigt der Stress am Goldmarkt.Danach bat die London Bullion Market Association (LBMA) und verschiedene große Geschäftsbanken, die Gold in großem Umfang handeln, den US-Börsenbetreiber CME Group Inc. darum, dass Goldbarren in London zur Erfüllung von Lieferverpflichtungen an der CME genutzt werden dürfen.Ziel dieser Maßnahme soll es sein, eine Unterbrechung beim Settlement von Gold-Future-Kontrakten zu vermeiden.Bildnachweis: © EMH Service GmbH

